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«Герта» уволила тренера после его оскорбительных высказываний о мигрантах и ЛГБТ

«Герта» уволила тренера после его оскорбительных высказываний о мигрантах и ЛГБТ
Футбол / Германия 0
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«Герта» уволила тренера вратарей Жолта Петри после того, как он высказался на тему мигрантов и ЛГБТ. Об этом сообщается на сайте немецкого футбольного клуба.

54-летний венгр Петри в интервью Magyar Nemzet заявил, что не понимает, почему его соотечественник вратарь «РБ Лейпциг» Петер Гулачи выступил с поддержкой гомосексуалистов, трансвеститов и людей другой сексуальной самоидентификации. Он добавил, что «не понимает, как Европа могла так морально пасть».

Также Петри добавил: «Либералы раздувают свое мнение. Если вам не нравится миграция, потому что в Европе полно преступников, тогда они обвинят вас в расизме». Через день после выхода интервью немецкий клуб уволил венгерского специалиста.

Позднее Петри принёс извинения за свои слова.

«Хочу подчеркнуть, что я не гомофоб и не ксенофоб. Я очень сожалею о своем заявлении об иммиграционной политике и хочу извиниться перед всеми людьми, которые ищут у нас убежища и которых я тем самым оскорбил. Мне очень нравилось работать в «Герте», и я уважаю это решение», — сказал тренер.

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