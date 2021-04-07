Малиновский признан лучшим игроком «Аталанты» в марте

Полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский признан лучшим игроком команды в марте. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

В прошедшем месяце украинский футболист провёл четыре матча в Серии А, забил один гол и отдал одну результативную передачу. 27-летний Малиновский в нынешнем сезоне провёл за «Аталанту» 33 матча, в которых забил четыре гола и сделал шесть голевых передач.

Малиновский играет за клуб из Бергамо с 2019 года. Ранее игрок выступал за бельгийский «Генк» и украинские: «Заря», «Севастополь» и «Шахтёр». Портал transfermarkt оценивает Малиновского в € 21 млн.

После 29 туров «Аталанта» с 58 очками занимает третью строчку в Серии А, находясь в 10 очках от лидера чемпионата – миланского «Интера». Следующий матч бергамаски проведут 11 апреля на выезде с «Фиорентиной».