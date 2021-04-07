«Реал» обыграл «Ливерпуль» в ЛЧ, ЦСКА победил СКА в 3-м матче серии КХЛ. Главное к утру

«Реал» дома обыграл «Ливерпуль», «Манчестер Сити» и вырвал победу у «Боруссии» в 1/4 финала Лиги чемпионов, а в КХЛ ЦСКА победил СКА и повёл в серии 3-0 – главные новости к утру в подборке «Чемпионата».

1. «Реал» обыграл «Ливерпуль» в первом матче 1/4 финала ЛЧ.

2. «Манчестер Сити» одолел дортмундскую «Боруссию» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

3. ЦСКА обыграл СКА в третьем матче. Московские армейцы ведут в серии — 3-0.

4. «Виртус» обыграл УНИКС в первом матче полуфинала Еврокубка благодаря 27 очкам Теодосича.

5. 6 очков Панарина и Бучневича помогли «Рейнджерс» разгромить «Питтсбург».

6. Умар Нурмагомедов порвал связки колена. Он перенёс операцию и выбыл на несколько месяцев.

7. «Краснодар» провёл первую тренировку под руководством Виктора Гончаренко.

8. «Химки» проиграли «Маккаби» с разницей в 30 очков.

9. Алина Загитова представила новый показательный номер.

10. В США обсуждают возможный бойкот Олимпиады-2022 в Пекине.

11. В UFC показали новую экипировку бойцов.

12. Кузнецова, Касаткина и Павлюченкова выступят на турнире в Мадриде, С. Уильямс — отказалась.