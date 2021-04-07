Экс-форвард «Спартака» Адриано заразился коронавирусом, нарушил карантин и попал в ДТП

Нападающий «Палмейраса» Луис Адриано, известный в России по выступлению за московский «Спартак», попал в скандал.
33-летний футболист в своём «инстаграме» сообщил, что заразился коронавирусом. 4 апреля команда проходила проверку на инфекцию, и тест Луиса оказался положительным. Форвард ранее уже сталкивался с вирусом, и у него не было никаких симптомов. Адриано сказали изолироваться дома, однако он нарушил каратин, чтобы отвезти мать в супермаркет. Бразилец планировал остаться в машине в маске, чтобы снизить риск заражения, однако попал в ДТП на выезде с парковки — в автомобиль врезался велосипед. Во время инцидента никто не пострадал.
«Да, мне не стоило покидать дом. Я допустил ошибку и признаю это! Мы живём в трудные времена, нам всем нужно быть аккуратными и уважать правила безопасности. Всегда можно найти способ помочь другому. Главное — осознавать свои ошибки и учиться на них», — написал Луис.
Из-за заражения коронавирусом Адриано точно пропустит матч с «Дефенса и Хустисия» в Рекопе Южной Америки. Также под вопросом его участие в следующих встречах.
- 7 апреля 2021
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