Экс-форвард «Спартака» Адриано заразился коронавирусом, нарушил карантин и попал в ДТП

Нападающий «Палмейраса» Луис Адриано, известный в России по выступлению за московский «Спартак», попал в скандал.



33-летний футболист в своём «инстаграме» сообщил, что заразился коронавирусом. 4 апреля команда проходила проверку на инфекцию, и тест Луиса оказался положительным. Форвард ранее уже сталкивался с вирусом, и у него не было никаких симптомов. Адриано сказали изолироваться дома, однако он нарушил каратин, чтобы отвезти мать в супермаркет. Бразилец планировал остаться в машине в маске, чтобы снизить риск заражения, однако попал в ДТП на выезде с парковки — в автомобиль врезался велосипед. Во время инцидента никто не пострадал.



«Да, мне не стоило покидать дом. Я допустил ошибку и признаю это! Мы живём в трудные времена, нам всем нужно быть аккуратными и уважать правила безопасности. Всегда можно найти способ помочь другому. Главное — осознавать свои ошибки и учиться на них», — написал Луис.



Из-за заражения коронавирусом Адриано точно пропустит матч с «Дефенса и Хустисия» в Рекопе Южной Америки. Также под вопросом его участие в следующих встречах.

«Палмейрас» с Луисом Адриано завоевал Кубок Бразилии