Тибо Куртуа: думал, в матче с «Ливерпулем» мне придётся сделать больше сейвов

Вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа высказался о победе в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (3:1), который прошёл накануне, 6 апреля, в Мадриде.
«Мы провели хороший матч, особенно удался первый тайм. Контролировали ход игры, забили два мяча. Они прибавили с началом второго тайма и сократили отставание. Мне немного не повезло в том эпизоде, но мы сохранили спокойствие и забили третий. Теперь у нас хорошие шансы на выход в следующий раунд, но мы знаем, что играть на «Энфилде» всегда непросто.
Думал, что мне придётся сделать больше сейвов — «Ливерпуль» здорово играет в нападении, но мы отлично оборонялись. Буду рад, если второй матч сложится так же, как первый, но что-то подсказывает мне, что он будет другим», — цитирует Куртуа пресс-служба УЕФА.
Ответный матч между «Ливерпулем» и «Реалом» состоится 14 апреля на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.
- 7 апреля 2021
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