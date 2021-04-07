Тибо Куртуа: думал, в матче с «Ливерпулем» мне придётся сделать больше сейвов

Вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа высказался о победе в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (3:1), который прошёл накануне, 6 апреля, в Мадриде.



«Мы провели хороший матч, особенно удался первый тайм. Контролировали ход игры, забили два мяча. Они прибавили с началом второго тайма и сократили отставание. Мне немного не повезло в том эпизоде, но мы сохранили спокойствие и забили третий. Теперь у нас хорошие шансы на выход в следующий раунд, но мы знаем, что играть на «Энфилде» всегда непросто.



Думал, что мне придётся сделать больше сейвов — «Ливерпуль» здорово играет в нападении, но мы отлично оборонялись. Буду рад, если второй матч сложится так же, как первый, но что-то подсказывает мне, что он будет другим», — цитирует Куртуа пресс-служба УЕФА.



Ответный матч между «Ливерпулем» и «Реалом» состоится 14 апреля на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

Стартовый план Клоппа провалился. А во втором тайме «Реал» мог забить и больше Зидан наказал «Ливерпуль» за каждый недостаток.