Миятович считает, что «Реал» провёл против «Ливерпуля» свой лучший первый тайм в сезоне

Бывший футболист и спортивный директор мадридского «Реала» Предраг Миятович похвалил команду после победы в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем».
Встреча прошла в Мадриде накануне, 6 апреля. В первом тайме «сливочные» забили два гола усилиями Винисиуса Жуниора и Марко Асенсио. В начале второй половины матча красные отыграли один мяч благодаря точному удару форварда Мохамеда Салаха. Впоследствии Винисиус оформил дубль и установил итоговый счёт — 3:1.
«Можно ли назвать первый тайм лучшим в исполнении «Реала» в этом сезоне? Без тени сомнения. Когда надо себя проявить, мадридцы всегда это делают. 4-3-3 отлично подходит «Реалу». Зидан должен и дальше играть в том же ключе», — приводит слова Миятовича пресс-служба УЕФА.
Ответный матч между «Ливерпулем» и «Реалом» состоится 14 апреля на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.
- 7 апреля 2021
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