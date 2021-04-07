Миятович считает, что «Реал» провёл против «Ливерпуля» свой лучший первый тайм в сезоне

Бывший футболист и спортивный директор мадридского «Реала» Предраг Миятович похвалил команду после победы в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем».



Встреча прошла в Мадриде накануне, 6 апреля. В первом тайме «сливочные» забили два гола усилиями Винисиуса Жуниора и Марко Асенсио. В начале второй половины матча красные отыграли один мяч благодаря точному удару форварда Мохамеда Салаха. Впоследствии Винисиус оформил дубль и установил итоговый счёт — 3:1.



«Можно ли назвать первый тайм лучшим в исполнении «Реала» в этом сезоне? Без тени сомнения. Когда надо себя проявить, мадридцы всегда это делают. 4-3-3 отлично подходит «Реалу». Зидан должен и дальше играть в том же ключе», — приводит слова Миятовича пресс-служба УЕФА.



Ответный матч между «Ливерпулем» и «Реалом» состоится 14 апреля на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

Стартовый план Клоппа провалился. А во втором тайме «Реал» мог забить и больше Зидан наказал «Ливерпуль» за каждый недостаток.