«Палмейрас» накажет Луиса Адриано. Экс-игрок «Спартака» нарушил карантин и попал в ДТП

Нападающий «Палмейраса» Луис Адриано понесёт наказание за нарушение карантина после положительного теста на коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба клуба в «Твиттере». При этом характер наказания не уточняется.



Ранее 33-летний футболист сообщил, что заразился коронавирусом. 4 апреля команда проходила проверку на инфекцию, и тест Луиса оказался положительным. Форвард ранее уже сталкивался с вирусом, и у него не было никаких симптомов. Адриано сказали изолироваться дома, однако он нарушил каратин, чтобы отвезти мать в супермаркет. Бразилец планировал остаться в машине в маске, чтобы снизить риск заражения, однако попал в ДТП на выезде с парковки — в автомобиль врезался велосипед. Во время инцидента никто не пострадал.



Из-за заражения коронавирусом Адриано точно пропустит матч с «Дефенса и Хустисия» в Рекопе Южной Америки. Также под вопросом его участие в следующих встречах.

Экс-форвард «Спартака» Адриано заразился коронавирусом, нарушил карантин и попал в ДТП