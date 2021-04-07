Вейналдум: «Ливерпуль» в матче с «Реалом» не был в полной мере сфокусирован на игре

Полузащитник «Ливерпуля» Жоржиньо Вейналдум прокомментировал поражение в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом» (1:3).



«Нам пришлось нелегко. Мы играли против отличной команды, и первый тайм нам совсем не удался. После удачной игры в отборе мы часто сразу же теряли мяч из-за простых ошибок в передачах.



Что касается второго гола, не могу сказать, что это был подарок, ведь их игроку ещё нужно было забить, но эта была типичная ошибка для первого тайма. Мы недостаточно остро играли, не были сфокусированы в полной мере на игре. После заброса из глубины поля мы допустили ошибку в расстановке сзади, поэтому случилось то, что случилось.



Мы просто сказали себе, что второй тайм надо провести лучше первого. Нужно лучше располагаться в обороне, потому что они несколько раз опасно выходили к воротам после дальних забросов. Мы поставили перед собой цель сыграть в свой футбол, поэтому и забили, но, к сожалению, они быстро забили третий и свели наши усилия на нет», — цитирует Вейналдума пресс-служба УЕФА.



Ответный матч между «Ливерпулем» и «Реалом» состоится 14 апреля на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

Стартовый план Клоппа провалился. А во втором тайме «Реал» мог забить и больше Зидан наказал «Ливерпуль» за каждый недостаток.