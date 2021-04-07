Тренер «Боруссии»: разочарованы поражением от «Ман Сити». Это был матч равных соперников

«Реал» и «Манчестер Сити» стали на шаг ближе к полуфиналу ЛЧ! Но интрига всё ещё жива

Винисиус сделал дубль и стал первым игроком, рождённым в 2000-х, который забил в четвертьфинале ЛЧ.