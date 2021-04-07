Тренер «Боруссии»: разочарованы поражением от «Ман Сити». Это был матч равных соперников

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Эдин Терзич прокомментировал поражение в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (1:2), который прошёл накануне, 6 апреля, в Манчестере.
«Мы знали, что соперники будут часто и подолгу контролировать мяч. Хотели попытаться определить, где именно они будут это делать, что нам в результате не очень хорошо удалось. Количество их голевых моментов мы свели к минимуму и при этом сами угрожали чужим воротам, когда продвигались с мячом вперёд. Это был матч равных соперников, так что его конечным исходом мы разочарованы», — цитирует Терзича пресс-служба УЕФА со ссылкой на DAZN.
Ответный матч между «Боруссией» и «Манчестер Сити» состоится 14 апреля на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.
- 7 апреля 2021
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