Агуэро готов рассмотреть предложения от «Челси» и «Тоттенхэма»

Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро, который покидает клуб летом на правах свободного агента, намерен остаться в английской Премьер-лиге. Форвард готов рассмотреть предложения от «Челси» и «Тоттенхэма», даже если клубы не попадут в Лигу чемпионов по итогам сезона, сообщает The Telegraph.



Ранее стало известно, что подписать Агуэро готовы «Ювентус» и «Интер». Также сообщалось об интересе к 32-летнему футболисту со стороны «Барселоны».



В нынешнем сезоне АПЛ Агуэро провёл восемь матчей, в которых записал в свой актив один гол.



Агуэро перешёл в «Манчестер Сити» летом 2011 года из мадридского «Атлетико». Сумма трансфера составила € 40 млн. В составе «горожан» форвард четырежды выиграл чемпионат Англии, пять раз — Кубок лиги, три раза — Суперкубок страны, а также завоевал Кубок Англии.

«Челси» — основной претендент на Серхио Агуэро