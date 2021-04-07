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Агуэро готов рассмотреть предложения от «Челси» и «Тоттенхэма»

Агуэро готов рассмотреть предложения от «Челси» и «Тоттенхэма»
Футбол / Англия 0
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Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро, который покидает клуб летом на правах свободного агента, намерен остаться в английской Премьер-лиге. Форвард готов рассмотреть предложения от «Челси» и «Тоттенхэма», даже если клубы не попадут в Лигу чемпионов по итогам сезона, сообщает The Telegraph.

Ранее стало известно, что подписать Агуэро готовы «Ювентус» и «Интер». Также сообщалось об интересе к 32-летнему футболисту со стороны «Барселоны».

В нынешнем сезоне АПЛ Агуэро провёл восемь матчей, в которых записал в свой актив один гол.

Агуэро перешёл в «Манчестер Сити» летом 2011 года из мадридского «Атлетико». Сумма трансфера составила € 40 млн. В составе «горожан» форвард четырежды выиграл чемпионат Англии, пять раз — Кубок лиги, три раза — Суперкубок страны, а также завоевал Кубок Англии.

«Челси» — основной претендент на Серхио Агуэро
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