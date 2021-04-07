«Сочи» — «Локомотив»: прямая онлайн-трансляция матча Кубка России начнётся в 19:00

Сегодня, 7 апреля, состоится матч «Сочи» — «Локомотив». Встреча 1/4 финала Кубка России пройдёт на стадионе «Фишт» в Сочи. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым. Помогать ему будут ассистенты Валентин Мурашов и Андрей Гурбанов. Резервный рефери — Иван Сиденков. Отвечать за VAR будет Кирилл Левников, ему поможет Валерий Данченко. Инспектор матча — Александр Гвардис.
«Сочи» на групповом этапе Кубка России одолел пермскую «Звезду» (1:0) и «Оренбург» (1:1, 4:2 пен), а в 1/8 финала переиграл «Краснодар» (2:1). В свою очередь «Локомотив», как участник еврокубков, начал выступление в турнире с плей-офф, где на предыдущей стадии разгромил «Тамбов» (3:0).
- 7 апреля 2021
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