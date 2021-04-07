36-летний нападающий клуба «Альянс Лима» Джефферсон Фарфан забил в первом же матче после возвращения в чемпионат Перу. Форвард вышел на поле на 57-й минуте встречи с «Депортиво Мунисипаль», а на 83-й минуте отправил в ворота соперника победный мяч.
Он выступал за клуб ««Альянс Лима» с 1998 по 2004 год, до того как стал игроком нидерландского ПСВ. Футболист заключил контракт до 31 декабря 2022 года.
Джефферсон выступал за «Локомотив» с 2017 года. В июле 2020 года у него истёк контракт с железнодорожниками. Вместе с «Локомотивом» форвард стал чемпионом России, дважды выигрывал Кубок и один раз Суперкубок страны. За московский клуб он провёл 69 встреч во всех турнирах, в которых отметился 25 забитыми мячами и 12 голевыми передачами.
Напомним, что Фарфан находился в статусе свободного агента с августа 2020 года. Сообщалось, что интерес к игроку проявлял аргентинский клуб «Химнасия и Эсгрима», который возглавлял Диего Марадона.
- 7 апреля 2021
-
12:25
-
12:23
-
12:20
-
12:13
-
12:00
-
11:46
-
11:40
-
11:38
-
11:18
-
11:10
-
11:06
-
10:50
-
10:50
-
10:43
-
10:28
-
10:27
-
10:21
-
10:18
-
10:12
-
10:09
-
10:03
-
09:59
-
09:55
-
09:44
-
09:40
-
09:35
-
09:25
-
08:34
-
08:07
-
07:17
-
06:38
-
05:19
-
04:12
-
03:30
-
03:11