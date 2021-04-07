36-летний нападающий клуба «Альянс Лима» Джефферсон Фарфан забил в первом же матче после возвращения в чемпионат Перу. Форвард вышел на поле на 57-й минуте встречи с «Депортиво Мунисипаль», а на 83-й минуте отправил в ворота соперника победный мяч.

Он выступал за клуб ««Альянс Лима» с 1998 по 2004 год, до того как стал игроком нидерландского ПСВ. Футболист заключил контракт до 31 декабря 2022 года.



Джефферсон выступал за «Локомотив» с 2017 года. В июле 2020 года у него истёк контракт с железнодорожниками. Вместе с «Локомотивом» форвард стал чемпионом России, дважды выигрывал Кубок и один раз Суперкубок страны. За московский клуб он провёл 69 встреч во всех турнирах, в которых отметился 25 забитыми мячами и 12 голевыми передачами.



Напомним, что Фарфан находился в статусе свободного агента с августа 2020 года. Сообщалось, что интерес к игроку проявлял аргентинский клуб «Химнасия и Эсгрима», который возглавлял Диего Марадона.