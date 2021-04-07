Экс-игрок «Манчестер Сити»: Фоден оправдал всю шумиху, которая возникла вокруг его имени

Бывший защитник «Манчестер Сити» Джолеон Лескотт высоко отозвался о полузащитнике «горожан» Филипе Фодене после победы команды в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией».



Встреча состоялась накануне, 6 апреля, в Манчестере и завершилась со счётом 2:1. «Манчестер Сити» забил на 19-й минуте и вёл в счёте до 84-й минуты, когда «шмели» восстановили равновесие. На 90-й минуте Фоден забил и принёс своей команде победу.



«Он доказал своё право выходить у Пепа Гвардиолы в стартовом составе на ключевые матчи и теперь выделяется на общем фоне в этих играх. Примечательно, что ещё в прошлом сезоне мы надеялись на то, что именно так всё и произойдёт. В нынешнем он активизировался и оправдал всю ту шумиху, которая возникла вокруг его имени», — цитирует Лескотта пресс-служба УЕФА со ссылкой на BT Sport.

Видео гола Фодена в ворота «Эвертона»: