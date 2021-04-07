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«Ювентус» — «Наполи»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 19:45

«Ювентус» — «Наполи»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 19:45
Футбол / Италия 0
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Сегодня, 7 апреля, состоится матч «Ювентус» — «Наполи». Перенесённая встреча 3-го тура итальянской Серии А пройдёт на стадионе «Альянц» в Турине. Стартовый свисток прозвучит в 19:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Маурицио Мариани. Помогать ему будут ассистенты Альберто Тегони и Даниэле Биндони. Резервный рефери — Даниэле Довери.

Напомним, команды должны были сыграть 4 октября. «Наполи» не явился на матч, сославшись на запрет местного органа здравоохранения приезжать в Турин из-за случаев коронавируса в клубе. Клубу присудили техническое поражение, однако затем решение было отменено.

«Ювентус», набрав 56 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Италии, замыкая зону Лиги чемпионов и уступая «Аталанте» (58), «Милану» (60) и «Интеру» (68). «Наполи» располагается строчкой ниже, отставая от бьянконери по дополнительным показателям.

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