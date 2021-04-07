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Хуммельс: «Боруссия» была бы счастлива ничьей, но гол «Ман Сити» испортил нам настроение

Хуммельс: «Боруссия» была бы счастлива ничьей, но гол «Ман Сити» испортил нам настроение
Футбол / Лига чемпионов 0
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Защитник дортмундской «Боруссии» Матс Хуммельс прокомментировал поражение в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (1:2), который состоялся накануне, 6 апреля, в Манчестере.

«Горожане» забили на 19-й минуте и вели в счёте практически всю встречу. На 84-й минуте нападающий Марко Ройс восстановил равновесие, однако на 90-й минуте «шмели» пропустили вновь.

«Мы отдали всё в этой игре. Такую форму и надо демонстрировать каждые три дня. Если бы мы уехали домой с ничейным результатом, то были бы счастливы, но гол «Сити» в концовке испортил нам настроение, хотя многое мы сегодня делали правильно», — цитирует Хуммельса пресс-служба УЕФА со ссылкой на DAZN.

Ответный матч между «Боруссией» и «Манчестер Сити» состоится 14 апреля на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

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