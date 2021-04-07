Нападающий «Эвертона» опубликовал фото с Винисиусом после его дубля в ворота «Ливерпуля»

Нападающий «Эвертона» Ришарлисон опубликовал фото с форвардом мадридского «Реала» Винисиусом Жуниором, который отметился дублем в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (3:1).

Фото: «Инстаграм» Ришарлисона

Винисиус стал самым молодым бразильским игроком (20 лет и 268 дней), который забил два или более голов в матче плей-офф Лиги чемпионов. Он побил рекорд Кака (21 год и 336 дней), оформившего в 2004 году дубль в игре с «Депортиво» (4:1).

Ришарлисон перешёл в «Эвертон» из «Уотфорда» в июле 2018 года. В сентябре того же года он дебютировал в сборной Бразилии в товарищеском матче с командой США. В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги Ришарлисон провёл 25 матчей, в которых забил 6 голов и выполнил 3 результативные передачи.

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