Чириако Сфорца покинул пост главного тренера «Базеля»
Чириако Сфорца покинул пост главного тренера «Базеля», сообщает пресс-служба швейцарского клуба. Специалист был отправлен в отставку из-за неудовлетворительных результатов в нынешнем сезоне. Исполнять обязанности главного тренера будет Патрик Рахмен, который ранее занимал место в штабе.
Сфорца занял пост наставника «Базеля» в августе прошлого года. Ранее специалист возглавлял «Люцерн», «Грассхоппер», «Волен», «Тун» и «Виль». 51-летний тренер не добивался успехов со своими подопечными.
В розыгрыше чемпионата Швейцарии сезона-2020/2021 «Базель» набрал 36 очков за 27 матчей и занимает пятое место в турнирной таблице. Лидирует «Янг Бойз» (60), который имеет гандикап над ближайшим преследователем в 22 балла.
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