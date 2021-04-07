Тибо Куртуа включил себя в пятёрку лучших вратарей в мире

Вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа назвал лучших футболистов в мире в своём амплуа, а также рассказал о кумирах детства.



«Три лучших вратаря в мире? На такие вопросы всегда трудно отвечать. Сейчас уровень голкиперов очень высок. Облак, тер Штеген, Алисон, я… Все мы примерно одного возраста и относимся к одному поколению. Нойер тоже по-прежнему в порядке. Лучших я назвал, а право распределить места оставлю людям.



Что касается моих кумиров среди вратарей, в детстве я был большим фанатом Касильяса, но позднее, когда я подрос, я стал смотреть на ван дер Сара. Икер ниже меня и играл в другом стиле, и Эдвин стал новым кумиром для меня. Также я восхищался Чехом, Буффоном. Ты учишься, смотря видео с их игрой», — цитирует Куртуа AS со ссылкой на TNT Brazil.

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