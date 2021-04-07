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Александр Ермакович покинет тренерский штаб ЦСКА и перейдёт в «Краснодар»

Александр Ермакович покинет тренерский штаб ЦСКА и перейдёт в «Краснодар»
Футбол / РПЛ 0
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Тренер ЦСКА Александр Ермакович в ближайшее время покинет московский клуб и перейдёт в «Краснодар», сообщает Sport24. Источники «Чемпионата» подтверждают эту информацию. Сам специалист пока отказался от комментариев.

«Сейчас не могу ничего комментировать», — сказал Ермакович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Напомним, 6 апреля главным тренером «Краснодара» стал бывший наставник ЦСКА Виктор Гончаренко. Контракт с белорусским специалистом рассчитан до лета 2023 года. В марте «Чемпионат» сообщал, что Гончаренко является основным кандидатом на пост главного тренера «Краснодара».

Ранее должность наставника «быков» покинул Мурад Мусаев. В последнем матче под его руководством краснодарцы на своём поле разгромно проиграли «Ахмату» в 24-м туре Российской Премьер-Лиги (0:5). В свою очередь, Гончаренко был уволен из ЦСКА в конце марта.

«Краснодар», набрав 34 очка в 24 турах, занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, отставая от зоны еврокубков на 9 очков.

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