Лукас Васкес отреагировал на слухи об интересе со стороны «Манчестер Юнайтед» и «Челси»

Полузащитник «Реала» Лукас Васкес отреагировал на информацию об интересе к нему со стороны «Манчестер Юнайтед» и «Челси».

«Я концентрируюсь только на настоящем. Я наслаждаюсь нынешним сезоном, потому что играю. Это приносит мне радость. Продление контракта? Я был и всегда буду игроком мадридского „Реала“», — приводит слова Васкеса Goal.

Ранее сообщалось, что Васкес отказался продлить контракт с «Реалом», рассчитанный до лета 2022 года. После отказа от первого предложения клуба о новом трёхлетнем соглашении, которое предусматривало снижение заработной платы на 10%, переговоры между футболистом и «Реалом» были приостановлены.

«Манчестер Юнайтед» занимает второе место в текущем розыгрыше английской Премьер-лиги, «Челси» — пятое.

Видеообзор матча «Манчестер Юнайтед» — «Брайтон»