Лукас Васкес отреагировал на слухи об интересе со стороны «Манчестер Юнайтед» и «Челси»

Полузащитник «Реала» Лукас Васкес отреагировал на информацию об интересе к нему со стороны «Манчестер Юнайтед» и «Челси».
«Я концентрируюсь только на настоящем. Я наслаждаюсь нынешним сезоном, потому что играю. Это приносит мне радость. Продление контракта? Я был и всегда буду игроком мадридского „Реала“», — приводит слова Васкеса Goal.
Ранее сообщалось, что Васкес отказался продлить контракт с «Реалом», рассчитанный до лета 2022 года. После отказа от первого предложения клуба о новом трёхлетнем соглашении, которое предусматривало снижение заработной платы на 10%, переговоры между футболистом и «Реалом» были приостановлены.
«Манчестер Юнайтед» занимает второе место в текущем розыгрыше английской Премьер-лиги, «Челси» — пятое.
Видеообзор матча «Манчестер Юнайтед» — «Брайтон»
- 7 апреля 2021
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