Александр Ермакович и Руслан Зубик покинули тренерский штаб ЦСКА

ЦСКА и белорусские специалисты Александр Ермакович и Руслан Зубик расторгли контракты по обоюдному согласию сторон, сообщает пресс-служба красно-синих.



Ранее появилась информация, что Александр Ермакович в ближайшее время перейдёт в «Краснодар». Источники «Чемпионата» подтвердили эту информацию. Сам специалист пока отказался от комментариев.



Напомним, 6 апреля главным тренером «Краснодара» стал бывший наставник ЦСКА Виктор Гончаренко. Контракт с белорусским специалистом рассчитан до лета 2023 года. В марте «Чемпионат» сообщал, что Гончаренко является основным кандидатом на пост главного тренера «Краснодара».



«Краснодар», набрав 34 очка в 24 турах, занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, отставая от зоны еврокубков на 9 очков.

Александр Ермакович покинет тренерский штаб ЦСКА и перейдёт в «Краснодар»