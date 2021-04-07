Назван судья матча «Реал» — «Барселона»

Стало известно, кто будет главным судьёй матча 30-го тура испанской Примеры между мадридским «Реалом» и «Барселоной».



Официально о назначении будет объявлено завтра, 8 апреля, однако, по информации Marca, «эль класико» обслужит Матеу Лаос, которому предстоит работать на сегодняшней встрече «Баварии» и «Пари Сен-Жермен» в четвертьфинале Лиги чемпионов. Отвечать за VAR будет Сото Градо.



Отмечается, что изначально судить матч между «Реалом» и «Барселоной» должен был Де Бургос Бенгоэчеа, а альтернативным вариантом был Мунуэра Монтеро. Однако в итоге судейский комитет изменил решение.



Матч «Реал» — «Барселона» состоится 10 апреля на стадионе «Альфредо ди Стефано» в Мадриде. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

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