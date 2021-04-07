Евсеев: «Реал» лишил «Ливерпуль» фирменного стиля. Клопп хотел что-то поменять и не мог

Бывший тренер «Уфы» Вадим Евсеев прокомментировал результат матча 1/4 финала Лиги чемпионов «Реал» — «Ливерпуль» (3:1).



«Плей-офф Лиги чемпионов это такое удовольствие для тренера. Особенно когда играют «Реал» с «Ливерпулем». Зидан против Клоппа, был уверен в качественной игре мадридцев и не ошибся. Но все равно впечатлён, как команда сумела решить проблему отсутствия Рамоса и Варана. Те, кто заменил, сыграли не хуже.



Очень быстрая игра была. Преимущество «Реала» кроме минут десяти второго тайма было подавляющим. Контролировали мяч, тактически переиграли. И конечно Модрич. В своём возрасте дать такой объём работы, успевая ещё и постоянно страховать правую зону при подключениях крайнего защитника, – это топ-класс.



Смотрел внимательно на Клоппа, он понимал, что «Реал» ведёт игру, а «Ливерпуль» ничего не может сделать. Немец хотел что-то поменять и не мог. Атаки «Реала» строились в свободных зонах между крайними и центральными защитниками. Показательно забили первый гол: Менди широко открылся, Арнольд к нему сместился и между этой зоной как раз Винисиус предложил себя. Кроос метров на 50 точный пас отдал в зону, куда вбегал партнёр. Дальше было дело техники. Супергол! «Реал» качественно выходил из-под прессинга, контрпрессинга. Не терял мяч, за свет коротких и средних передач не давал «Ливерпуль» перехватить его, чтобы провести быстрые атаки. Лишил англичан их фирменного стиля.



«Ливерпуль» бегал много вхолостую, работал без мяча, потерял больше сил. Третий гол вернул нас в начало игры. «Реал» быстро сыграл. И мог забивать ещё, когда уже играл по счёту.



Сегодня буду смотреть ПСЖ с «Баварией». Хочу увидеть ту устремлённость, с которой ПСЖ который год стремится выиграть Лигу чемпионов. И посмотреть как «Бавария» без Левандовски сыграет против такого соперника», — написал Евсеев в своём «инстаграме».

«Реал» обыграл «Ливерпуль» в первом матче 1/4 финала ЛЧ