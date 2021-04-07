«Ювентус» и «Милан» рассматривают обмен футболистами

«Ювентус» и «Милан» могут осуществить обмен футболистами в летнее трансферное окно, сообщает Goal.com.



По информации источника, итальянские гранды рассматривают вариант, при котором защитник «россонери» Алессио Романьоли перейдёт в стан «бьянконери», а в обратном направлении отправится нападающий Федерико Бернардески. У обоих игроков в 2022 году истекают контракты, и клубам пока не удаётся договориться с ними о продлении.



Бернардески перешёл в «Ювентус» из «Фиорентины» в 2017 году за € 30 млн, а в начале карьеры защищал цвета «Кротоне». В нынешнем сезоне 27-летний форвард провёл 24 матча в итальянской Серии А и отдал 2 результативные передачи.



Романьоли начинал карьеру в «Роме», после чего перебрался в «Милан». В этом сезоне 26-летний защитник принял участие в 20 матчах итальянской Серии А, забил 1 мяч и отдал 1 голевой пас.

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