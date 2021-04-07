Полузащитник «Краснодара» Черников заинтересовал немецкий клуб

«Ганновер-96» интересуется полузащитником «Краснодара» Александром Черниковым. Об этом «Чемпионату» сообщили два источника, знакомых с ситуацией.



«Черников давно находится в сфере интересов «Ганновера». Летом 2020 года немецкий клуб уже отправлял запрос в «Краснодар», — сказал источник «Чемпионату». Второй источник подтвердил эту информацию и добавил, что в ближайшее трансферное окно «Ганновер» попытается взять Черникова в аренду с правом выкупа.



Черников является воспитанником «Краснодара» и выступает за клуб с начала карьеры. В нынешнем сезоне 21-летний хавбек принял участие в одном матче Российской Премьер-Лиги, проведя на поле 44 минуты и не отметившись результативными действиями.



«Ганновер» в настоящее время выступает во второй Бундеслиге, где занимает 10-е место в турнирной таблице после 25 туров.

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