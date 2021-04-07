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Нападающий ЦСКА Гайч попал в сферу интересов «Интера» и «Милана»

Нападающий ЦСКА Гайч попал в сферу интересов «Интера» и «Милана»
Футбол / РПЛ 0
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Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч, выступающий на правах аренды за «Беневенто», попал в сферу интересов «Интера» и «Милана», сообщает La Gazzetta dello Sport.

Напомним, «Беневенто» арендовал Гайча у ЦСКА в зимнее трансферное окно на шесть месяцев с возможностью продления на один год, если сыграет 50 процентов матчей. Итальянский клуб сможет выкупить права на игрока за € 11 млн после истечения аренды. Спортивный директор «Беневенто» Паскуале Фоджа сообщил о намерении клуба выкупить нападающего Адольфо Гайча у ЦСКА.

Ранее сообщалось, что к кандидатуре Гайча может вернуться «Интер». Агент футболиста выразил надежду, что тот в будущем перейдёт в «Милан», «Ювентус» или «Рому».

В составе «Беневенто» Гайч провёл 5 матчей в чемпионате Италии. На счету 22-летнего аргентинского форварда 2 гола.

В «Беневенто» заявили о желании выкупить Адольфо Гайча у ЦСКА
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