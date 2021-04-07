Писарев: не так много тренеров, которые подходят Галицкому. Гончаренко — правильный выбор

Бывший главный тренер молодёжной сборной России Николай Писарев прокомментировал назначение экс-наставника ЦСКА Виктора Гончаренко на пост главного тренера «Краснодара».
«Спектр критериев для выбора тренера «Краснодара» очень узкий. Во-первых, русскоговорящий тренер, во-вторых, чтобы он был с высоким IQ. Для президента «Краснодара» Галицкого это два важных момента. Плюс, он должен быть фанатом футбола. Все три этих компонента в Гончаренко сходятся. Не так много тренеров, которые подходят под критерии Галицкого. Я думаю, выбор правильный. Не быстро, но всё получится. «Краснодар» — клуб, где не всё замкнуто на главном тренере. По крайней мере, этот выбор очевиден. Скажется ли на Гончаренко такой маленький перерыв между работой в одном и другом клубе? Не знаю. Нужно быть Виктором Михайловичем, чтобы знать это.
Провал «Краснодара» навряд ли можно связывать с одним человеком, но тренер — это много. Наверное, здесь клуб должен разделить ответственность. Команда была недоукомплектована и несбалансирована во всех линиях для участия в трёх соревнованиях одновременно. Но то, что Мусаев потерял контроль над командой, в последнем матче для меня было очевидно. Команды не было, были отдельные игроки, которые пытались играть, как могут. Основная задача тренера — заставить футболистов думать одинаково на поле. Пожелаем удачи Гончаренко и «Краснодару»», — цитирует Писарева «Комсомольская правда».
- 7 апреля 2021
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