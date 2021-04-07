Рио Фердинанд отреагировал на беседу Эрлинга Холанда с Филипом Фоденом после матча ЛЧ
Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд отреагировал на эпизод, случившийся после первого четвертьфинального матча Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и дортмундской «Боруссией», сообщает BT Sport.
После игры, в которой английский клуб одержал победу со счётом 2:1, операторы показали, как форвард «Боруссии» Эрлинг Холанд о чём-то беседует с игроком «Манчестер Сити» Филипом Фоденом. Оба футболиста при этом прикрывали рот рукой.
Экс-футболист сборной Англии, а ныне известный телеэксперт Гари Линекер, в ходе обсуждения игры спросил Фердинанда об этом эпизоде: «Мне интересно, что Фоден ему сказал?»
Рио ответил: «Увидимся в следующем году».
Видеообзор матча «Лестер Сити» — «Манчестер Сити»
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