Экс-игрок ЦСКА считает, что Ермакович и Зубик изначально планировали уйти с Гончаренко

Бывший игрок ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал новость об уходе из московской команды двух членов тренерского штаба Александра Ермаковича и Руслана Зубика. Белорусские специалисты присоединятся к «Краснодару», который возглавил экс-наставник армейцев Виктор Гончаренко.



«Когда главный тренер приходит в команду, он всегда ставит определённые условия, что ему необходимо иметь в штабе своих людей. Вместе в Оличем пришли его два помощника, ему так комфортнее.



Неудивительно, что Ермакович и Зубик покинули тренерский штаб ЦСКА — они команда Гончаренко. Америку здесь никто не открыл. Когда Гончаренко приходил в ЦСКА, он тоже подтянул в клуб своих людей. Теперь эти люди должны покинуть команду вместе с ним. Почему они не ушли сразу вместе с Гончаренко? Наверное, их заставили отрабатывать две недели, как принято по закону, или они ждали момента, когда Гончаренко примет команду, и всё станет официально. Ходили слухи, что Гончаренко вёл переговоры с «Краснодаром», работая в ЦСКА, ещё при первом его посещении Белоруссии. Думаю, они изначально планировали уйти вместе с ним», — сказал Масалитин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

«Это люди Гончаренко». Онопко — об уходе двух тренеров из ЦСКА