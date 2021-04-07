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В «Спартаке» рассказали о состоянии Самуэля Жиго перед матчем с «Локомотивом»

В «Спартаке» рассказали о состоянии Самуэля Жиго перед матчем с «Локомотивом»
Футбол / РПЛ 0

В московском «Спартаке» рассказали о состоянии защитника Самуэля Жиго в преддверии матча 25-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом».

«Жиго на данный момент не приступал к тренировкам, он находится в покое. Его участие в матче с «Локомотивом» под вопросом», — сообщил директор департамента по связям с общественностью красно-белых Антон Фетисов корреспонденту «Чемпионата» Максиму Пахомову.

Напомним, после матча 24-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (3:2) Жиго диагностировали сотрясение мозга второй степени.

Матч «Локомотив» — «Спартак» состоится 11 апреля на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. Красно-белые занимают второе место в турнирной таблице, опережая железнодорожников на 4 очка.

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