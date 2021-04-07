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Сборная России поднялась на одну строчку в обновлённом рейтинге ФИФА

Сборная России поднялась на одну строчку в обновлённом рейтинге ФИФА
Футбол / Сборная России 0
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Сегодня, 7 апреля, ФИФА обновила рейтинг национальных команд на своём сайте. Сборная России поднялась на одну строчку и теперь занимает 38-е место. На сегодня в активе сборной 1462,65 очка.

В последнюю паузу на матчи национальных команд сборная России провела три матча в отборе чемпионата мира — 2022. Она победила Мальту (3:1) и Словению (2:1), а затем уступила Словакии (1:2).

Топ-10 рейтинга ФИФА в настоящий момент выглядит следующим образом:

1. Бельгия (1783.38)
2. Франция (1757.3)
3. Бразилия (1742.65)
4. Англия (1686.78)
5. Португалия (1666.12)
6. Испания (1648.13)
7. Италия (1642.06)
8. Аргентина (1641.95)
9. Уругвай (1639.08)
10. Дания (1631.55)

38. Россия (1462,65).

С обновлённым рейтингом ФИФА можно ознакомиться на «Чемпионате».

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