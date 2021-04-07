Сборная России поднялась на одну строчку в обновлённом рейтинге ФИФА
Сегодня, 7 апреля, ФИФА обновила рейтинг национальных команд на своём сайте. Сборная России поднялась на одну строчку и теперь занимает 38-е место. На сегодня в активе сборной 1462,65 очка.
В последнюю паузу на матчи национальных команд сборная России провела три матча в отборе чемпионата мира — 2022. Она победила Мальту (3:1) и Словению (2:1), а затем уступила Словакии (1:2).
Топ-10 рейтинга ФИФА в настоящий момент выглядит следующим образом:
1. Бельгия (1783.38)
2. Франция (1757.3)
3. Бразилия (1742.65)
4. Англия (1686.78)
5. Португалия (1666.12)
6. Испания (1648.13)
7. Италия (1642.06)
8. Аргентина (1641.95)
9. Уругвай (1639.08)
10. Дания (1631.55)
…
38. Россия (1462,65).
С обновлённым рейтингом ФИФА можно ознакомиться на «Чемпионате».
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