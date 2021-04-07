Сборная России поднялась на одну строчку в обновлённом рейтинге ФИФА

Сегодня, 7 апреля, ФИФА обновила рейтинг национальных команд на своём сайте. Сборная России поднялась на одну строчку и теперь занимает 38-е место. На сегодня в активе сборной 1462,65 очка.



В последнюю паузу на матчи национальных команд сборная России провела три матча в отборе чемпионата мира — 2022. Она победила Мальту (3:1) и Словению (2:1), а затем уступила Словакии (1:2).



Топ-10 рейтинга ФИФА в настоящий момент выглядит следующим образом:



1. Бельгия (1783.38)

2. Франция (1757.3)

3. Бразилия (1742.65)

4. Англия (1686.78)

5. Португалия (1666.12)

6. Испания (1648.13)

7. Италия (1642.06)

8. Аргентина (1641.95)

9. Уругвай (1639.08)

10. Дания (1631.55)

…

38. Россия (1462,65).

С обновлённым рейтингом ФИФА можно ознакомиться на «Чемпионате».