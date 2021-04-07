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«Русский Балотелли». Итальянский сайт выпустил статью с критикой Александра Кокорина

«Русский Балотелли». Итальянский сайт выпустил статью с критикой Александра Кокорина
Футбол / Италия 0
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Итальянский портал Calciomercato.com опубликовал статью с критикой нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина. Её название: «Что случилось с Кокориным? «Русский Балотелли» стал проигрышной ставкой с трёхлетним контрактом».

Авторы материала охарактеризовали российского игрока так: «Типичный футболист, сочетающий в себе гениальность и безрассудство. Он способен показывать фантастические вещи на поле и при этом делать необъяснимые глупости за его пределами». Журналисты считают, что в первые два месяца после трансфера ставка «фиалок» на Кокорина показала себя проигрышной: «Предполагалось, что Кокорин принесёт «Фиорентине» пользу, но пока он, скорее, является проблемой».

Кокорин стал игроком «Фиорентины» 27 января, перейдя из московского «Спартака». Контракт 30-летнего форварда с итальянским клубом рассчитан до 2024 года, сумма сделки составила € 4,5 млн.

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