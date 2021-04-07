Академия РФС и УЕФА реализовали уникальный курс для тренеров РПЛ

Академия Российского футбольного союза в ноябре 2020 года совместно с УЕФА запустила программу по повышению квалификации для тренерских штабов футбольных клубов Российской Премьер-Лиги и слушателей тренерской программы на соискание лицензии «Pro-УЕФА». Российский футбольный союз стал первой национальной федерацией, которая организовала подобное образовательное мероприятие совместно с ведущими мировыми экспертами и специалистами УЕФА, сообщает пресс-служба РФС.
Курс из шести модулей в онлайн-формате стартовал в ноябре 2020 года и продолжается в 2021-м. За это время перед российскими тренерами выступили авторитетные европейские специалисты, которые в своих презентациях сделали акцент на различные аспекты современного футбола: от скорости игры до оптимизации психологической эффективности.
Первыми слушателями курса в том числе стали обладатели лицензии «Pro-УЕФА» и главные тренеры команд РПЛ Андрей Талалаев («Ахмат»), Валерий Карпин («Ростов»), Юрий Матвеев («Урал»), Владимир Федотов («Сочи») и Сергей Семак («Зенит»), соискатели лицензии «Pro-УЕФА» Мурад Мусаев (экс-главный тренер «Краснодара»), Сергей Игнашевич (экс-главный тренер «Торпедо», ФНЛ), Роман Шаронов (входящий в тренерский штаб кипрского «Пафоса») и другие специалисты.
- 7 апреля 2021
-
16:59
-
16:58
-
16:55
-
16:46
-
16:45
-
16:36
-
16:26
-
16:26
-
16:10
-
16:09
-
15:52
-
15:51
-
15:50
-
15:43
-
15:36
-
15:29
-
15:16
-
15:06
-
14:57
-
14:56
-
14:35
-
14:28
-
14:01
-
14:00
-
13:54
-
13:36
-
13:35
-
13:31
-
13:16
-
13:09
-
12:54
-
12:49
-
12:43
-
12:25
-
12:23