Академия РФС и УЕФА реализовали уникальный курс для тренеров РПЛ

Академия Российского футбольного союза в ноябре 2020 года совместно с УЕФА запустила программу по повышению квалификации для тренерских штабов футбольных клубов Российской Премьер-Лиги и слушателей тренерской программы на соискание лицензии «Pro-УЕФА». Российский футбольный союз стал первой национальной федерацией, которая организовала подобное образовательное мероприятие совместно с ведущими мировыми экспертами и специалистами УЕФА, сообщает пресс-служба РФС.



Курс из шести модулей в онлайн-формате стартовал в ноябре 2020 года и продолжается в 2021-м. За это время перед российскими тренерами выступили авторитетные европейские специалисты, которые в своих презентациях сделали акцент на различные аспекты современного футбола: от скорости игры до оптимизации психологической эффективности.



Первыми слушателями курса в том числе стали обладатели лицензии «Pro-УЕФА» и главные тренеры команд РПЛ Андрей Талалаев («Ахмат»), Валерий Карпин («Ростов»), Юрий Матвеев («Урал»), Владимир Федотов («Сочи») и Сергей Семак («Зенит»), соискатели лицензии «Pro-УЕФА» Мурад Мусаев (экс-главный тренер «Краснодара»), Сергей Игнашевич (экс-главный тренер «Торпедо», ФНЛ), Роман Шаронов (входящий в тренерский штаб кипрского «Пафоса») и другие специалисты.

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