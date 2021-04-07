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«Краснодар» разгромил «Локомотив» в молодёжном первенстве, ЦСКА и «Зенит» тоже выиграли

«Краснодар» разгромил «Локомотив» в молодёжном первенстве, ЦСКА и «Зенит» тоже выиграли
Футбол / РПЛ 0
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Во 2-м туре плей-офф молодёжного первенства России «Краснодар» принимал «Локомотив». Матч прошёл на поле академии «быков» в Краснодаре и завершился со счётом 4:0.

Главным героем встречи стал полузащитник хозяев Богдан Рейхмен, оформивший дубль в первом тайме. Во второй половине матча по голу забили защитник Ираклий Манелов и нападающий Игорь Андреев. При этом железнодорожники доигрывали встречу в меньшинстве — на 82-й минуте вторую жёлтую карточку получил хавбек Алексей Ларин.

Турнирная таблица молодёжного первенства
Россия - Молодёжное первенство. Группа I. 2-й тур
07 апреля 2021, среда. 13:00 МСК
Краснодар-мол.
Краснодар
Окончен
4 : 0
Локомотив-мол.
Москва
1:0 Рейхмен – 32'   2:0 Рейхмен – 45+1'   3:0 Манелов – 71'   4:0 Андреев – 90'
Удаления: нет / Ларин – 82'

В параллельном матче «Ростов» принимал «Зенит». Встреча прошла на стадионе «Олимп-2» в Ростове-на-Дону и завершилась со счётом 1:2.

Хозяева вышли вперёд в середине первого тайма усилиями нападающего Никиты Колотиевского, однако гости быстро перевернули ход матча благодаря точному удару форварда Никиты Терещука и автоголу защитника Давида Березова. Почти весь второй тайм ростовчане играли в меньшинстве из-за удаления полузащитника Артёма Исика.

Россия - Молодёжное первенство. Группа I. 2-й тур
07 апреля 2021, среда. 14:00 МСК
Ростов-мол.
Ростов-на-Дону
Окончен
1 : 2
Зенит-мол.
Санкт-Петербург
1:0 Колотиевский – 25'   1:1 Терещук – 26'   1:2 Березов – 40' (автогол)
Удаления: Исик – 48' / нет

В другом матче «Сочи» принимал ЦСКА. Встреча прошла в Сочи на поле академии хозяев и завершилась со счётом 1:3.

В середине первого тайма сочинцы вышли вперёд после автогола вратаря Данилы Бокова. Во втором тайме армейцы забили трижды и одержали победу. Отличились хавбеки Андрей Савинов и Сергей Пряхин (с пенальти) и форвард Владислав Яковлев.

Россия - Молодёжное первенство. Группа I. 2-й тур
07 апреля 2021, среда. 13:00 МСК
Сочи-мол.
Сочи
Окончен
1 : 3
ЦСКА-мол.
Москва
1:0 Боков – 27' (автогол)   1:1 Савинов – 47'   1:2 Яковлев – 68'   1:3 Пряхин – 90+1' (пен)

Результаты других матчей:

«Химки» — «Динамо» — 0:1
«Ахмат» — «Строгино» — 3:2
«Урал» — «Арсенал» — 1:1
«Тамбов» — Академия им. Коноплёва — 0:1
УОР №5 — «Ротор» — 3:2

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