«Краснодар» разгромил «Локомотив» в молодёжном первенстве, ЦСКА и «Зенит» тоже выиграли

Во 2-м туре плей-офф молодёжного первенства России «Краснодар» принимал «Локомотив». Матч прошёл на поле академии «быков» в Краснодаре и завершился со счётом 4:0.
Главным героем встречи стал полузащитник хозяев Богдан Рейхмен, оформивший дубль в первом тайме. Во второй половине матча по голу забили защитник Ираклий Манелов и нападающий Игорь Андреев. При этом железнодорожники доигрывали встречу в меньшинстве — на 82-й минуте вторую жёлтую карточку получил хавбек Алексей Ларин.
В параллельном матче «Ростов» принимал «Зенит». Встреча прошла на стадионе «Олимп-2» в Ростове-на-Дону и завершилась со счётом 1:2.
Хозяева вышли вперёд в середине первого тайма усилиями нападающего Никиты Колотиевского, однако гости быстро перевернули ход матча благодаря точному удару форварда Никиты Терещука и автоголу защитника Давида Березова. Почти весь второй тайм ростовчане играли в меньшинстве из-за удаления полузащитника Артёма Исика.
В другом матче «Сочи» принимал ЦСКА. Встреча прошла в Сочи на поле академии хозяев и завершилась со счётом 1:3.
В середине первого тайма сочинцы вышли вперёд после автогола вратаря Данилы Бокова. Во втором тайме армейцы забили трижды и одержали победу. Отличились хавбеки Андрей Савинов и Сергей Пряхин (с пенальти) и форвард Владислав Яковлев.
Результаты других матчей:
«Химки» — «Динамо» — 0:1
«Ахмат» — «Строгино» — 3:2
«Урал» — «Арсенал» — 1:1
«Тамбов» — Академия им. Коноплёва — 0:1
УОР №5 — «Ротор» — 3:2
- 7 апреля 2021
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