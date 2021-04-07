«Краснодар» разгромил «Локомотив» в молодёжном первенстве, ЦСКА и «Зенит» тоже выиграли

Во 2-м туре плей-офф молодёжного первенства России «Краснодар» принимал «Локомотив». Матч прошёл на поле академии «быков» в Краснодаре и завершился со счётом 4:0.



Главным героем встречи стал полузащитник хозяев Богдан Рейхмен, оформивший дубль в первом тайме. Во второй половине матча по голу забили защитник Ираклий Манелов и нападающий Игорь Андреев. При этом железнодорожники доигрывали встречу в меньшинстве — на 82-й минуте вторую жёлтую карточку получил хавбек Алексей Ларин.

В параллельном матче «Ростов» принимал «Зенит». Встреча прошла на стадионе «Олимп-2» в Ростове-на-Дону и завершилась со счётом 1:2.



Хозяева вышли вперёд в середине первого тайма усилиями нападающего Никиты Колотиевского, однако гости быстро перевернули ход матча благодаря точному удару форварда Никиты Терещука и автоголу защитника Давида Березова. Почти весь второй тайм ростовчане играли в меньшинстве из-за удаления полузащитника Артёма Исика.

В другом матче «Сочи» принимал ЦСКА. Встреча прошла в Сочи на поле академии хозяев и завершилась со счётом 1:3.



В середине первого тайма сочинцы вышли вперёд после автогола вратаря Данилы Бокова. Во втором тайме армейцы забили трижды и одержали победу. Отличились хавбеки Андрей Савинов и Сергей Пряхин (с пенальти) и форвард Владислав Яковлев.

Результаты других матчей:



«Химки» — «Динамо» — 0:1

«Ахмат» — «Строгино» — 3:2

«Урал» — «Арсенал» — 1:1

«Тамбов» — Академия им. Коноплёва — 0:1

УОР №5 — «Ротор» — 3:2