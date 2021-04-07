Эммануэль Пети — о составе «Арсенала»: я бы выгнал половину игроков

Бывший футболист лондонского «Арсенала» и сборной Франции Эммануэль Пети оценил нынешнее положение «канониров».

«Мне кажется, главная их ошибка в последние годы заключается в глупой трансферной политике. Хорошо, это вопрос денег. У них нет таких средств, как у «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити», но они не так уже далеко от этих клубов. У «Арсенала» ещё есть возможности привлекать больших игроков. Но то, как они тратили деньги в последние 6-7 лет…

Кто руководит этим процессом? Я просто спрашиваю: кто главный в этих решениях? Имеет ли значение слово главного тренера, его ли это ответственность? Или же кого-то из совета директоров? Я не понимаю тип игроков, которых они покупают, особенно в защите.

Я стараюсь больше не реагировать столь эмоционально, когда слежу за «Арсеналом». Пытаюсь отстраняться и откладывать эмоции в сторону. Я смотрю на них как на обычную команду. Мне приходится говорить себе: ничего хорошо сегодня от них не жди. Вот как я теперь к ним отношусь.

Если убрать название «Арсенал» и просто посмотреть на этих игроков… Они посредственные. В концовке сезона на месте клуба, Артеты, совета директоров, если честно, я бы половину игроков выгнал. Я говорю искренне», — цитирует Пети Ladbrokes.

Подопечные Микеля Артеты занимают 10-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

Видеообзор матча «Арсенал» — «Ливерпуль»