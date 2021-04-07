«Томь» Кержакова дома вырвала ничью у «Краснодара-2»

7 апреля состоялся матч 35-го тура Футбольной национальной лиги, в котором «Томь» принимала «Краснодар-2». Встреча прошла на стадионе «Труд» в Томске и завершилась ничейным результатом – 1:1. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Романом Сафьяном из Москвы. В качестве ассистентов выступили Михаил Кистанов и Алексей Линкин.



Счёт открыл нападающий «Краснодара-2» Рустам Халназаров, поразивший чужие ворота на 25-й минуте. На 89-й минуте полузащитник Артём Симонян сравнял счёт и принёс «Томи» очко. В составе хозяев поля жёлтые карточки получили Никита Кривцов, Виталий Денисов и Иван Лапшов. У гостей были предупреждены — Дмитрий Иванов, Вячеслав Якимов, Александр Черников, Рустам Халназаров и Илья Воротников.



«Томь» за 35 туров набрала 29 очков и занимает 19-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги, находится в зоне вылета. «Краснодар-2» (38) — на 16-м.