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«Томь» Кержакова дома вырвала ничью у «Краснодара-2»

«Томь» Кержакова дома вырвала ничью у «Краснодара-2»
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0
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7 апреля состоялся матч 35-го тура Футбольной национальной лиги, в котором «Томь» принимала «Краснодар-2». Встреча прошла на стадионе «Труд» в Томске и завершилась ничейным результатом – 1:1. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Романом Сафьяном из Москвы. В качестве ассистентов выступили Михаил Кистанов и Алексей Линкин.

Счёт открыл нападающий «Краснодара-2» Рустам Халназаров, поразивший чужие ворота на 25-й минуте. На 89-й минуте полузащитник Артём Симонян сравнял счёт и принёс «Томи» очко. В составе хозяев поля жёлтые карточки получили Никита Кривцов, Виталий Денисов и Иван Лапшов. У гостей были предупреждены — Дмитрий Иванов, Вячеслав Якимов, Александр Черников, Рустам Халназаров и Илья Воротников.

«Томь» за 35 туров набрала 29 очков и занимает 19-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги, находится в зоне вылета. «Краснодар-2» (38) — на 16-м.

ФНЛ - Первый дивизион. 35-й тур
07 апреля 2021, среда. 14:30 МСК
Томь
Томск
Окончен
1 : 1
Краснодар-2
Краснодар
0:1 Халназаров – 25'   1:1 Симонян – 89'
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