«Акрон» сыграл вничью с «Иртышом» в матче с двумя удалениями

В матче 35-го тура Футбольной национальной лиги тольяттинский «Акрон» сыграл вничью с омским «Иртышом». Встреча проходила на стадионе «Кристалл» в Жигулёвске и завершилась со счётом 1:1.

Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Юнусом Кошко. Ассистенты — Павел Новиков и Денис Петров. Резервный арбитр — Даниил Шеметов.

В концовке первого тайма счёт открыл полузащитник «Акрона» Артур Газданов. На 50-й минуте защитник тольяттинцев Дмитрий Литвин забил автогол. На 56-й минуте был удалён футболист «Иртыша» Вадим Стеклов, а спустя восемь минут — Литвин. На 69-й минуте нападающий «Иртыша» Илья Стефанович сравнял счёт.

«Акрон» набрал 37 очков и занимает 17-е место в таблице ФНЛ. «Иртыш» (35) — на 18-м месте.