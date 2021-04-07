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«Акрон» сыграл вничью с «Иртышом» в матче с двумя удалениями

«Акрон» сыграл вничью с «Иртышом» в матче с двумя удалениями
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

В матче 35-го тура Футбольной национальной лиги тольяттинский «Акрон» сыграл вничью с омским «Иртышом». Встреча проходила на стадионе «Кристалл» в Жигулёвске и завершилась со счётом 1:1.

Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Юнусом Кошко. Ассистенты — Павел Новиков и Денис Петров. Резервный арбитр — Даниил Шеметов.

В концовке первого тайма счёт открыл полузащитник «Акрона» Артур Газданов. На 50-й минуте защитник тольяттинцев Дмитрий Литвин забил автогол. На 56-й минуте был удалён футболист «Иртыша» Вадим Стеклов, а спустя восемь минут — Литвин. На 69-й минуте нападающий «Иртыша» Илья Стефанович сравнял счёт.

«Акрон» набрал 37 очков и занимает 17-е место в таблице ФНЛ. «Иртыш» (35) — на 18-м месте.

ФНЛ - Первый дивизион. 35-й тур
07 апреля 2021, среда. 15:00 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
1 : 1
Иртыш
Омск
1:0 Газданов – 45+1'   1:1 Литвин – 50' (автогол)
Удаления: Литвин – 64' / Стеклов – 56'
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