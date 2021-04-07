«Акрон» сыграл вничью с «Иртышом» в матче с двумя удалениями
В матче 35-го тура Футбольной национальной лиги тольяттинский «Акрон» сыграл вничью с омским «Иртышом». Встреча проходила на стадионе «Кристалл» в Жигулёвске и завершилась со счётом 1:1.
Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Юнусом Кошко. Ассистенты — Павел Новиков и Денис Петров. Резервный арбитр — Даниил Шеметов.
В концовке первого тайма счёт открыл полузащитник «Акрона» Артур Газданов. На 50-й минуте защитник тольяттинцев Дмитрий Литвин забил автогол. На 56-й минуте был удалён футболист «Иртыша» Вадим Стеклов, а спустя восемь минут — Литвин. На 69-й минуте нападающий «Иртыша» Илья Стефанович сравнял счёт.
«Акрон» набрал 37 очков и занимает 17-е место в таблице ФНЛ. «Иртыш» (35) — на 18-м месте.
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