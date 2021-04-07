Грушевский: Олич формирует свою команду, а Ермакович и Зубик — посторонние для него люди

Известный пародист, болельщик ЦСКА Михаил Грушевский прокомментировал новость об уходе из московской команды двух членов тренерского штаба Александра Ермаковича и Руслана Зубика.
«Уход штаба Гончаренко — не предательство, они же не воспитанники и легенды ЦСКА. Ушёл человек, которому они были нужны, а они ушли вслед за ним. Почти уверен, они переберутся в «Краснодар». Ушли два наёмных тренера. Как говорится, отряд не заметит потери бойца. Разошлись тихо и мирно — всё логично и корректно.
Ермакович и Зубик — не свободные художники, у них был трудовой договор, нужно было соблюсти все приличия контракта. Очевидно, что Олич формирует свою команду, а они посторонние для него люди», — сказал Грушевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
- 7 апреля 2021
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