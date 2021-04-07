Гендиректор «Рубина» отреагировал на резкие слова Павлюченко в адрес Деспотовича

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов прокомментировал высказывание экс-футболиста сборной России Романа Павлюченко про форварда казанцев Джордже Деспотовича.

«Деспотович — большой шутник. Он очень тонкий человек. Все вот эти вот «я плохой» в адрес Федотова — это его тонкий юмор. Он любит постоянно в шутку приговаривать, что он лучший нападающий в мире. А что касается его фразы про заезды, то Валерий Карпин, когда только вернулся из Испании в «Спартак», тоже считал, что заезды за день — это пережиток прошлого. Только потом у него пошёл в команде бардак, и команда и за два дня до матча начала в отель заезжать. Реакция Павлюченко? Я бы не стал так воспринимать, раздувать. Ничего такого Деспот не сказал. Может, Роме не нравятся высказывания легионеров. Не знаю. Ляпнул и ляпнул. Хотя Деспот он такой — прорусский, на нашем хорошо говорит, Россию любит», — сказал Сайманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.