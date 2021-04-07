Смолов — в стартовом составе «Локомотива» на матч 1/4 финала Кубка России с «Сочи»

Стали известны стартовые составы «Сочи» и «Локомотива» на матч 1/4 финала Кубка России.
«Сочи»: Адамов, Терехов, Заика, Мевля, Маммана, Миладинович, Бурмистров, Юсупов, Цаллагов, Нобоа, А. Заболотный.
Запасные: Н. Заболотный, Маргасов, Прохин, Набиуллин, Пруцев, Барсов, Руденко, Варданян, Дуганджич.
«Локомотив»: Гильерме, Рыбусь, Чорлука, Пабло, Рыбчинский, Куликов, Мухин, Крыховяк, Жемалетдинов, Смолов, Лисакович.
Запасные: Коченков, Савин, Живоглядов, Лысцов, Сильянов, Мурило, Баринов, А. Миранчук, Магкеев, Титков, Эдер, Камано.
Встреча 1/4 финала Кубка России пройдёт на стадионе «Фишт» в Сочи. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Сочи» на групповом этапе Кубка России одолел пермскую «Звезду» (1:0) и «Оренбург» (1:1, 4:2 пен), а в 1/8 финала переиграл «Краснодар» (2:1). В свою очередь «Локомотив», как участник еврокубков, начал выступление в турнире с плей-офф, где на предыдущей стадии разгромил «Тамбов» (3:0).
- 7 апреля 2021
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