Смолов — в стартовом составе «Локомотива» на матч 1/4 финала Кубка России с «Сочи»

Стали известны стартовые составы «Сочи» и «Локомотива» на матч 1/4 финала Кубка России.

«Сочи»: Адамов, Терехов, Заика, Мевля, Маммана, Миладинович, Бурмистров, Юсупов, Цаллагов, Нобоа, А. Заболотный.

Запасные: Н. Заболотный, Маргасов, Прохин, Набиуллин, Пруцев, Барсов, Руденко, Варданян, Дуганджич.

«Локомотив»: Гильерме, Рыбусь, Чорлука, Пабло, Рыбчинский, Куликов, Мухин, Крыховяк, Жемалетдинов, Смолов, Лисакович.

Запасные: Коченков, Савин, Живоглядов, Лысцов, Сильянов, Мурило, Баринов, А. Миранчук, Магкеев, Титков, Эдер, Камано.

Встреча 1/4 финала Кубка России пройдёт на стадионе «Фишт» в Сочи. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



«Сочи» на групповом этапе Кубка России одолел пермскую «Звезду» (1:0) и «Оренбург» (1:1, 4:2 пен), а в 1/8 финала переиграл «Краснодар» (2:1). В свою очередь «Локомотив», как участник еврокубков, начал выступление в турнире с плей-офф, где на предыдущей стадии разгромил «Тамбов» (3:0).