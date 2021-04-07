«Челси» готов заплатить за Лукаку более € 100 млн

«Челси» рассматривает возможность подписания нападающего «Интера» Ромелу Лукаку, который в прошлом выступал за синих. Клуб Романа Абрамовича готов заплатить за бельгийца более € 100 млн, сообщает Calciomercato.

Покупка Лукаку может состояться, если «Челси» не сможет приобрести нападающего «Боруссии» Д Эрлинга Холанда. Также сообщается, что бельгийцем интересуются «Манчестер Сити» и «Барселона». Однако у сине-гранатовых может не хватить средств для покупки Лукаку.

«Интер» будет вынужден расстаться с бельгийским форвардом Ромелу Лукаку, если в летнее трансферное окно поступит соответствующее предложение. По информации источника, миланский клуб хочет сохранить 27-летнего форварда в составе, однако непростая финансовая ситуация вынуждает его расстаться с несколькими игроками, в число которых попал Лукаку. Сообщалось, что «Интер» оценил Лукаку в € 120 млн.



Бельгийский нападающий выступает за «Интер» с 2019 года, он перешёл из «Манчестер Юнайтед» за € 80 млн. Контракт Лукаку с миланцами истекает в 2024 году.

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