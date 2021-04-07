Дублин рискует лишиться права на проведение Евро-2020

Футбольная ассоциация Ирландии заявила УЕФА, что не может предоставить гарантии, что болельщики смогут присутствовать на матчах Евро-2020 в Дублине. Из-за этого Дублин рискует потерять свой статус принимающей стороны, сообщает The Athletic.
УЕФА примет окончательное решение по Ирландии ближе к 19 апреля. Пока в организации будут искать возможные альтернативы Дублину.
В Дублине планировалось провести три матча группы E с участием Польши, Словакии и Швеции.
Сообщалось, что Евро-2020 пройдёт в Санкт-Петербурге и Лондоне в случае сокращения числа городов, сообщает спортивный журналист Танкреди Палмьери.
Евро-2020 должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето 2021 года. Планируется, что чемпионат Европы – 2020 пройдёт с 11 июня по 11 июля в 12 городах — Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Копенгагене, Амстердаме, Бильбао, Глазго, Будапеште и Дублине.
- 7 апреля 2021
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