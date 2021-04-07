«Порту» — «Челси»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 22:00

Сегодня, 7 апреля, состоится матч «Порту» — «Челси». Первая встреча 1/4 финала Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье (Испания). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Порту» — «Челси».



Обслужит встречу бригада арбитров из Словении во главе со Славко Винчичем. Ассистенты — Томаж Кланчник и Андраж Ковачич. Резервный рефери — Матей Юг.



Ответная встреча 1/4 финала Лиги чемпионов «Челси» — «Порту» состоится 13 апреля также на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье. Начало встречи — в 22:00 мск. В других четвертьфиналах встретятся следующие пары: «Бавария» — «ПСЖ», «Реал» — «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» — «Боруссия» Д.