Сергей Рыжиков стал главным тренером клуба блогера Евгения Савина

Бывший вратарь «Рубина» Сергей Рыжиков стал главным тренером клуба блогера и ведущего канала «КраСава» на YouTube Евгения Савина.



«В моей команде «КраСава» получат шанс не только молодые футболисты, но и молодой тренер! Сергей Викторович Рыжиков, добро пожаловать. Всегда удивляла твоя жажда учиться каждый день. Именно поэтому ты отвозил даже Месси на «Камп Ноу», вырвавшись из Шебекино (но это уже надо забыть и идти дальше). Теперь жду хороший футбол в исполнении нашей команды на стадионе в Одинцово», — говорится в сообщении, опубликованном на странице Евгения Савина в «Инстаграме».

В марте Рыжиков покинул «Тамбов». Сообщалось, что он завершит карьеру. Накануне стало известно, что Рыжиков проходит стажировку в тренерском штабе «Рубина».