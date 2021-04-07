«Торпедо» обыграло брянское «Динамо» благодаря голу с пенальти

В матче 35-го тура Футбольной национальной лиги московское «Торпедо» переиграло брянское «Динамо». Встреча проходила на стадионе «Динамо» в Брянске и завершилась со счётом 1:0. Единственный гол на 62-й минуте забил защитник «Торпедо» Артём Самсонов, который реализовал пенальти.

В параллельном матче «Нефтехимик» сыграл вничью с «Шинником» (1:1). Полузащитник «Нефтехимика» Мераби Уридия открыл счёт, однако форвард «Шинника» Эльдар Низамутдинов восстановил равновесие.

В другом матче ФНЛ «Текстильщик» поделил очки с «Волгарём» (1:1). Голы на счету Дмитрия Каменщикова и Гамида Агаларова.

«Торпедо» в 35 матчах набрало 63 очка и занимает четвёртое место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. «Динамо-Брянск» (25) находится на 21-м месте.