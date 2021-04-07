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«Локомотив» обыграл «Сочи» и вышел в полуфинал Кубка, Смолов оформил дубль

«Локомотив» обыграл «Сочи» и вышел в полуфинал Кубка, Смолов оформил дубль
Футбол / Кубок России 0
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В матче 1/4 финала Кубка России «Локомотив» переиграл «Сочи». Встреча проходила на стадионе «Фишт» в Сочи и завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей. Москвичи вышли в полуфинал турнира.

На 44-й минуте счёт открыл нападающий «Локомотива» Фёдор Смолов, ему ассистировал Ведран Чорлука. На 50-й минуте поле покинул полузащитник «Сочи» Кирилл Заика, получивший вторую жёлтую карточку. На 63-й минуте Смолов забил второй гол, голевую передачу отдал Мацей Рыбусь. Спустя семь минут полузащитник сочинцев Артур Юсупов сократил разрыв в счёте. В концовке встречи Франсуа Камано забил в пустые ворота.

«Сочи» на групповом этапе Кубка России одолел пермскую «Звезду» (1:0) и «Оренбург» (1:1, 4:2 пен), а в 1/8 финала переиграл «Краснодар» (2:1). В свою очередь «Локомотив» как участник еврокубков начал выступление в турнире с плей-офф, где на предыдущей стадии разгромил «Тамбов» (3:0).

Кубок России. 1/4 финала
07 апреля 2021, среда. 19:00 МСК
Сочи
Сочи
Окончен
1 : 3
Локомотив М
Москва
0:1 Смолов – 44'   0:2 Смолов – 63'   1:2 Юсупов – 70'   1:3 Камано – 90+6'
Удаления: Заика – 50' / нет
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