«Локомотив» обыграл «Сочи» и вышел в полуфинал Кубка, Смолов оформил дубль

В матче 1/4 финала Кубка России «Локомотив» переиграл «Сочи». Встреча проходила на стадионе «Фишт» в Сочи и завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей. Москвичи вышли в полуфинал турнира.
На 44-й минуте счёт открыл нападающий «Локомотива» Фёдор Смолов, ему ассистировал Ведран Чорлука. На 50-й минуте поле покинул полузащитник «Сочи» Кирилл Заика, получивший вторую жёлтую карточку. На 63-й минуте Смолов забил второй гол, голевую передачу отдал Мацей Рыбусь. Спустя семь минут полузащитник сочинцев Артур Юсупов сократил разрыв в счёте. В концовке встречи Франсуа Камано забил в пустые ворота.
«Сочи» на групповом этапе Кубка России одолел пермскую «Звезду» (1:0) и «Оренбург» (1:1, 4:2 пен), а в 1/8 финала переиграл «Краснодар» (2:1). В свою очередь «Локомотив» как участник еврокубков начал выступление в турнире с плей-офф, где на предыдущей стадии разгромил «Тамбов» (3:0).
- 7 апреля 2021
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