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«Порту» — «Челси». Платная прямая трансляция
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21:50 Мск
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«Порту» — «Челси»: стартовые составы команд на матч 1/4 финала Лиги чемпионов

«Порту» — «Челси»: стартовые составы команд на матч 1/4 финала Лиги чемпионов
Футбол / Лига чемпионов 0
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Стали известны стартовые составы «Порту» и «Челси» на первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Порту»: Марчесин, Пепе, Диас, Урибе, Зайду, Груич, Корона, Манафа, Мбемба, Отавио, Марега.

«Челси»: Менди, Рюдигер, Кристенсен, Аспиликуэта, Хаверц, Ковачич, Маунт, Чилуэлл, Джеймс, Жоржиньо, Вернер.

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Порту» — «Челси».

Обслужит встречу бригада арбитров из Словении во главе со Славко Винчичем. Ассистенты — Томаж Кланчник и Андраж Ковачич. Резервный рефери — Матей Юг.

Ответная встреча 1/4 финала Лиги чемпионов «Челси» — «Порту» состоится 13 апреля также на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье. В других четвертьфиналах встретятся следующие пары: «Бавария» — «ПСЖ», «Реал» — «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» — «Боруссия» Д.

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