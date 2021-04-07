«Бавария» — «ПСЖ»: составы команд на матч 1/4 финала Лиги чемпионов

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Стали известны стартовые составы «Баварии» и «Пари Сен-Жермен» на первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов. Встреча пройдёт на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене (Германия). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Бавария» — «ПСЖ».



«Бавария»: Нойер, Павар, Зюле, Алаба, Эрнандес, Киммих, Горецка, Зане, Мюллер, Коман, Шупо-Мотинг.



«ПСЖ»: Навас, Дагба, Маркиньос, Кимпембе, Диалло, Гейе, Данило, Дракслер, Ди Мария, Неймар, Мбаппе.

Обслужит встречу бригада арбитров из Испании во главе с Матеу Лаосом. Ассистенты — Пау Себрьян Девис и Роберто Диас Перес Дель Паломар. Резервный рефери — Хавьер Эстрада Фернандес.



Ответная встреча 1/4 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Бавария» состоится 13 апреля на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция). Начало встречи — в 22:00 мск.