«Бавария» — «ПСЖ»: составы команд на матч 1/4 финала Лиги чемпионов

Стали известны стартовые составы «Баварии» и «Пари Сен-Жермен» на первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов. Встреча пройдёт на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене (Германия). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Бавария» — «ПСЖ».
«Бавария»: Нойер, Павар, Зюле, Алаба, Эрнандес, Киммих, Горецка, Зане, Мюллер, Коман, Шупо-Мотинг.
«ПСЖ»: Навас, Дагба, Маркиньос, Кимпембе, Диалло, Гейе, Данило, Дракслер, Ди Мария, Неймар, Мбаппе.
Обслужит встречу бригада арбитров из Испании во главе с Матеу Лаосом. Ассистенты — Пау Себрьян Девис и Роберто Диас Перес Дель Паломар. Резервный рефери — Хавьер Эстрада Фернандес.
Ответная встреча 1/4 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Бавария» состоится 13 апреля на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция). Начало встречи — в 22:00 мск.
- 7 апреля 2021
-
21:37
-
21:34
-
21:33
-
21:09
-
21:02
-
20:55
-
20:54
-
20:35
-
20:25
-
20:06
-
19:45
-
19:45
-
19:30
-
19:22
-
19:20
-
19:08
-
18:55
-
18:46
-
18:40
-
18:37
-
18:06
-
17:59
-
17:58
-
17:57
-
17:52
-
17:37
-
17:21
-
17:20
-
17:13
-
16:59
-
16:58
-
16:55
-
16:46
-
16:45
-
16:36