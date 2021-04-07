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Абрамович и Рыболовлев вошли в топ-20 самых богатых владельцев спортивных клубов

Владелец «Челси» Роман Абрамович и Дмитрий Рыболовлев, которому принадлежит «Монако», оказались в списке самых богатых владельцев спортивных клубов по версии Forbes.

Абрамович занял восьмое место в рейтинге — как и в прошлом году. Его состояние оценивается в $ 14,5 млрд (+28%). Дмитрий Рыболовлев оказался на 18-й строчке рейтинга $ 6,7 млрд (+2%)

Топ-20 самых богатых владельцев спортивных клубов:



1. Мукеш Амбани («Мумбаи Индианс») – $ 84,5 млрд

2. Стив Балмер («Лос-Анджелес Клипперс») – 68,7

3. Дэн Гилберт («Кливленд Кавальерс») – 51,9

4. Франсуа Пино и семья («Ренн») – 42,3

5. Дитрих Матешиц («Нью-Йорк Ред Буллс» / «Ред Булл») – 26,9

6. Роберт Пера («Мемфис Гризлис») – 18,3

7. Стив Коэн («Нью-Йорк Метс») – 16

8. Роман Абрамович («Челси») – 14,5

8. Дэвид Теппер («Каролина Пантерз») – 14,5

10. Джозеф Цай («Бруклин Нетс») – 11,6

11. Филипп Аншуц («Лос-Анджелес Кингз» / «Лос-Анджелес Гэлакси») – 10,1

12. Джерри Джонс («Даллас Ковбойс») – 8,9

13. Гассо Платтнер и семья («Сан-Хосе Шаркс») – 8,3

14. Стэн Кронке («Арсенал» / «Лос-Анджелес Рэмс» / «Денвер Наггетс» / «Колорадо Эвеланш» / «Колорадо Рэпидс») – 8,2

15. Шахид Хан («Джексонвиль Джагуарс») – 8

16. Стивен Росс («Майами Долфинс») – 7

17. Роберт Крафт («Нью-Ингленд Пэтриотс» / «Нью-Инглэнд Революшн») – 6,9

18. Дмитрий Рыболовлев («Монако») – 6,7

18. Микки Эрисон («Майами Хит») – 6,7

20. Артур Бланк («Атланта Фэлконс» / «Атланта Юнайтед») – 6,4