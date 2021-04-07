Абрамович и Рыболовлев вошли в топ-20 самых богатых владельцев спортивных клубов

Владелец «Челси» Роман Абрамович и Дмитрий Рыболовлев, которому принадлежит «Монако», оказались в списке самых богатых владельцев спортивных клубов по версии Forbes.
Абрамович занял восьмое место в рейтинге — как и в прошлом году. Его состояние оценивается в $ 14,5 млрд (+28%). Дмитрий Рыболовлев оказался на 18-й строчке рейтинга $ 6,7 млрд (+2%)
Топ-20 самых богатых владельцев спортивных клубов:
1. Мукеш Амбани («Мумбаи Индианс») – $ 84,5 млрд
2. Стив Балмер («Лос-Анджелес Клипперс») – 68,7
3. Дэн Гилберт («Кливленд Кавальерс») – 51,9
4. Франсуа Пино и семья («Ренн») – 42,3
5. Дитрих Матешиц («Нью-Йорк Ред Буллс» / «Ред Булл») – 26,9
6. Роберт Пера («Мемфис Гризлис») – 18,3
7. Стив Коэн («Нью-Йорк Метс») – 16
8. Роман Абрамович («Челси») – 14,5
8. Дэвид Теппер («Каролина Пантерз») – 14,5
10. Джозеф Цай («Бруклин Нетс») – 11,6
11. Филипп Аншуц («Лос-Анджелес Кингз» / «Лос-Анджелес Гэлакси») – 10,1
12. Джерри Джонс («Даллас Ковбойс») – 8,9
13. Гассо Платтнер и семья («Сан-Хосе Шаркс») – 8,3
14. Стэн Кронке («Арсенал» / «Лос-Анджелес Рэмс» / «Денвер Наггетс» / «Колорадо Эвеланш» / «Колорадо Рэпидс») – 8,2
15. Шахид Хан («Джексонвиль Джагуарс») – 8
16. Стивен Росс («Майами Долфинс») – 7
17. Роберт Крафт («Нью-Ингленд Пэтриотс» / «Нью-Инглэнд Революшн») – 6,9
18. Дмитрий Рыболовлев («Монако») – 6,7
18. Микки Эрисон («Майами Хит») – 6,7
20. Артур Бланк («Атланта Фэлконс» / «Атланта Юнайтед») – 6,4
- 7 апреля 2021
-
23:04
-
22:59
-
22:40
-
22:38
-
22:37
-
22:34
-
22:30
-
22:04
-
21:57
-
21:46
-
21:37
-
21:34
-
21:33
-
21:09
-
21:02
-
20:55
-
20:54
-
20:35
-
20:25
-
20:06
-
19:45
-
19:45
-
19:30
-
19:22
-
19:20
-
19:08
-
18:55
-
18:46
-
18:40
-
18:37
-
18:06
-
17:59
-
17:58
-
17:57
-
17:52