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Голы Роналду и Дибалы помогли «Ювентусу» обыграть «Наполи» в матче Серии А

Голы Роналду и Дибалы помогли «Ювентусу» обыграть «Наполи» в матче Серии А
Футбол / Италия 0
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В перенесённом матче 3-го тура итальянской Серии А «Ювентус» принимал «Наполи». Встреча прошла на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

На 13-й минуте встречи счёт открыл португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду. Результативную передачу отдал форвард туринской команды Федерико Кьеза. Во втором тайме, на 73-й минуте, аргентинский нападающий Пауло Дибала упрочил преимущество хозяев в счёте, забив гол после передачи полузащитника Родриго Бентанкура. В концовке встречи форвард «Наполи» Лоренцо Инсинье успешно реализовал пенальти.

Туринский «Ювентус» набрал 59 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице чемпионата Италии сезона-2020/2021. «Наполи» (56) — на пятом месте. Лидером соревнований является миланский «Интер» (68).

Италия - Серия А. 3-й тур
07 апреля 2021, среда. 19:45 МСК
Ювентус
Турин
Окончен
2 : 1
Наполи
Неаполь
1:0 Роналду – 13'   2:0 Дибала – 73'   2:1 Инсинье – 90' (пен)
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