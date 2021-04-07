Голы Роналду и Дибалы помогли «Ювентусу» обыграть «Наполи» в матче Серии А

В перенесённом матче 3-го тура итальянской Серии А «Ювентус» принимал «Наполи». Встреча прошла на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.
На 13-й минуте встречи счёт открыл португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду. Результативную передачу отдал форвард туринской команды Федерико Кьеза. Во втором тайме, на 73-й минуте, аргентинский нападающий Пауло Дибала упрочил преимущество хозяев в счёте, забив гол после передачи полузащитника Родриго Бентанкура. В концовке встречи форвард «Наполи» Лоренцо Инсинье успешно реализовал пенальти.
Туринский «Ювентус» набрал 59 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице чемпионата Италии сезона-2020/2021. «Наполи» (56) — на пятом месте. Лидером соревнований является миланский «Интер» (68).
- 7 апреля 2021
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